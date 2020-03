Schwere Zeiten für Autozulieferer : Bei Continental drohen Kündigungen

Hannover Der Autozulieferer leidet unter den Folgen des Coronavirus – doch das ist längst nicht die einzige Herausforderung, die Conti und viele andere in der Branche unter Druck setzt.

Elmar Degenhart versucht gar nicht erst, die Lage schön zu reden: „Wir sind bei den absoluten Verlusten auf dem Fahrzeugmarkt weltweit auf dem Niveau von 2008/2009“. Allein im ersten Quartal dieses Jahres werde der Weltmarkt für Autos und leichte Nutzfahrzeuge um zehn Prozent zurückgehen, sagte der Chef des Automobilzulieferers Continental: „Allein in China rechnen wir mit 30 Prozent.“

Der Coronavirus hat seit Wochen schon die Automobilindustrie infiziert, doch wenn der Chef eines der wichtigsten Zulieferer weltweit die Diagnose stellt, dass der Heilungsverlauf langwierig wird, dann bleibt das nicht ohne Folgen. An den Börsen sackten nach der Vorstellung der Bilanz am Donnerstag die Kurse der Automobil-Aktien ab. Continental verlor zwischenzeitlich mehr als zehn Prozent an Wert, doch auch die Kurse der Hersteller Daimler, BMW und Volkswagen littten.