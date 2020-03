Blüte von Bambus führt bei den meisten Arten unweigerlich zu ihrem Tod : Bambus ist der Werkstoff der Zukunft

Düsseldorf Aus Bambus, dessen Blüte bei den meisten Arten unweigerlich zum Tod führt, werden immer mehr Produkte gefertigt - vom Fahrrad übers Kleid bis zum Toilettenpapier. Jetzt wollen Forscher sogar moderne Häuser aus dem Werkstoff bauen.

Auch Dirk Hebel ist begeistert von dem Rohstoff. Er ist Architekturprofessor mit dem Schwerpunkt "Nachhaltiges Bauen" am Karlsruher Institut für Technologie. Statt wie bisher Häuser aus Stein und Stahl zu errichten, wollen er und sein Team Gebäude aus gepressten Bambusfasern und Harz bauen. "Bambus kann sich im Wind extrem biegen, ohne zu brechen, dadurch ist die Zugfähigkeit der Fasern sehr hoch", sagt Hebel. Das bedeute, dass das Material extrem beanspruchbar sei. Zudem sei das Gemisch sehr schwer entflammbar. Demnächst will Hebel mit seinem Team aus dem gepressten Bambusfaser-Harz-Gemisch zum ersten Mal ein zweistöckiges Haus in Zürich bauen. Es soll mit Messgeräten ausgerüstet werden und zeigen, ob der Werkstoff hält, was er verspricht. Wenn es klappt daraus moderne Häuser zu bauen, wäre das auch für afrikanische Länder eine Chance, sagt Hebel. Denn obwohl kaum ein Land in Afrika über Stahl verfügt, werden die Gebäude dort meist aus diesem Material gebaut. Das sei teuer und mache abhängig vom Ausland. Bambus hingegen wächst dort in vielen Ländern.