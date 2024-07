36 Stunden Verspätung bei Türkeiflug ab Düsseldorf Der Chaosflug von Sunexpress XQ 783

Dass Flugreisen nicht immer entspannt ablaufen, ist allgemein bekannt. Doch das, was Gül Toprak (Namen geändert) vor Kurzem passiert ist, kann man durchaus als gewöhnungsbedürftig bezeichnen: Für Samstagabend, 20.50 Uhr, hatte sie bei Sunexpress mit ihrer 16-jährigen Tochter den Flug XG 783 nach Adana in die Osttürkei gebucht. Doch statt nach langem Warten endlich einzuchecken, mussten sie mit den anderen Passagieren in einen Bus zum Flughafen Münster-Osnabrück steigen. Die Stimmung besserte sich, als es hieß, dass man von dort um 23.30 Uhr starten wolle, das Flugzeug bewegte sich sogar einige Meter, doch dann die Durchsage: „Bitte wieder aussteigen“.