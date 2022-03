Serie: Mein Geld : Spritpreise hoch: Ab wann sich ein E-Auto lohnt

Für Vielfahrer sind E-Autos besonders attraktiv Foto: grafik

Düsseldorf Die Preise für Diesel und Super haben zwei Euro pro Liter überschritten, umso attraktiver werden Elektroautos. Ihr Marktanteil wächst rasant, die Zuschüsse sind hoch - worauf Käufer achten müssen.

Lohnt sich ein E-Auto? Angesichts der auf mehr zwei Euro gestiegenen Kraftstoffkosten für Super E10 und für Diesel stellt sich die Frage erst recht. „Die höheren Preise an der Tanksäule machen E-Autos noch wettbewerbsfähiger“, sagt Ferdinand Dudenhöffer, Wirtschaftsprofessor und Automobilexperte von der Universität Duisburg-Essen. „Außerdem macht der Umstieg auf E-Mobilität Deutschland unabhängiger von fossilen Energien wie Öl aus Russland.“ Kein Wunder, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) Ökostrom neuerdings als „Freiheitsenergie“ bejubelt. Ein E-Auto ist nach dieser Logik also ein Freiheitsfahrzeug.

Die Zulassungszahlen ziehen jedenfalls rasant an. Im Jahr 2020 lag der Marktanteil von rein batterieelektrischen Autos in Deutschland bei 6,7 Prozent, im Februar diesen Jahres lag der Verkauf dagegen bei 14,1 Prozent aller 200.512 zugelassenen Pkw. Hinzu kamen 21.583 Plug-in-Hybride, was einem weiteren Marktanteil von 10,8 Prozent entsprach. 2020 lag dieser es nur 6,9 Prozent. „E-Autos inklusive Hybriden sind mit einem Viertel der Verkäufe auf der Überholspur“, sagt Dudenhöffer. „Das hängt vorrangig mit der hohen Förderung von bis zu 9000 Euro pro Wagen und hohen Preisnachlässen zusammen.“

Info Das ist der zwölfte und letzte Teil unserer Serie Montag, 14. März Kryptowährung – die riskante Geldanlage

Zwei Drittel der Förderung davon entfallen auf den Bundesanteil („Innovationsprämie“), weitere 3000 Euro steuert der Hersteller mindestens als Rabatt bei. In den Genuss der kompletten Prämie kommen die Bürger aber nur mit einem Elektroauto mit Netto-Listenpreis unter 40.000 Euro. Ist das Wunschauto teurer (bis 65.000 Euro), gibt es nur noch 7500 Euro Umweltbonus.

Dudenhöffers Institut CAR hat ausgerechnet, dass die Käufer in der Summe von staatlicher Unterstützung und Händlerrabatten im Durchschnitt auf einen Nachlass von 31,4 Prozent kommen. Bei niedrigen Listenpreisen sind Rabatte oft besonders hoch. Auf den batterieelektrischen Opel Corsa (E Selection) gibt es bei einem Listenpreis von 30.400 Euro einen Vorteil von 37,5 Prozent; 40,2 Prozent werden demnach beim Kauf eines Renault Zoe (Life R 110 Z.E. 40) gegenüber dem Listenpreis von 29.990 Euro gewährt, auf Teslas Prestigestromer Model 3 (Standard Plus) sind immerhin 18,9 Prozent als Gesamtnachlass möglich gegenüber dem Listenpreis von 47.590 Euro.

Bei all dem müssen zwei Dinge gesehen werden: Die Prämie der Bundesregierung erhält der Käufer nicht vom Händler, sondern nach der Zulassung vom Staat. Von Tesla könnte es im Laufe des Frühjahr günstige Angebote geben, falls das Werk in Grünheide ab Ende März Autos ausliefert. „Die drängen nun mit Kraft voran“, sagt Dudenhöffer. „Sie werden im E-Auto-Markt eine noch größere Rolle spielen.“

Bei der Entscheidung für oder gegen ein E-Auto müssen zudem viele Faktoren beachtet werden. Richtig praktisch sind die Fahrzeuge nur zu nutzen, wenn das Laden beim Arbeitgeber oder zu Hause möglich ist, weil es bisher nur wenige Ladestationen gibt. Für eine eigene Ladestation mit Montage müssen rund 2000 Euro extra eingeplant werden. Zum Glück können vor dem Kauf oder der Montage 900 Euro an Zuschuss beantragt werden. Dieses Geld gibt es aber nur, wenn ausschließlich Ökostrom genutzt wird, um den Wagen laden. Außerdem geben manche Versorger und Kommunen Zuschüsse.

Vor der Kaufentscheidung muss also abgewogen werden: Einerseits kostet ein E-Auto bei der reinen Anschaffung trotz der Zuschüsse noch immer meist zehn bis 20 Prozent mehr als ein vergleichbarer Verbrenner. Andererseits haben E-Autos weniger Verschleißteile, das spart Werkstattkosten. Die KfZ-Steuer wird bei neuen E-Autos bis Ende 20230 erlassen. Das Parken ist manchmal kostenlos, wo Halter von Diesel und Benzinern der alten Schule zur Kasse gebeten werden.

Je länger die Pendelstrecke ist, umso mehr schlagen die niedrigeren Energiekosten zu Buche: Ein Bürger, der 100 Kilometer am Tag zur Arbeit fährt, muss bei einem Durchschnittsverbrauch von sieben Litern auf 100 KiIometern aktuell etwas mehr als 14 Euro pro Werktag für Diesel ausgeben. Im Schnitt des vergangenen Jahres wären für sieben Liter rund 9,69 Euro fällig gewesen, also pro Monat 193 Euro. Rund 20 Kilowattstunden Strom verbrauchen E-Autos wie Teslas Model 3, der Opel Mokka e-Ultimate oder ein VW ID 3 (Pro Performance 1st Max). Diese 20 Kilowattstunden kosten bei einem Kilowattstundenpreis von 36 Cent insgesamt 7,20 Euro, im Monat wären das bei 20 Pendeltagen 144 Euro. Das wären knapp 50 Euro weniger als das Tanken an der Zapfsäule im Schnitt des Vorjahres gekostet hätte. Bei einem Spritpreis von zwei Euro liegt die Ersparnis in diesem Fall bei 136 Euro.

Macht der Kauf eines E-Autos also freier von Krisen und immer höheren Preisen? Die Investition kann nicht von der Debatte um die Energiewende getrennt werden: Bürger, die Strom mit Solarzellen auf dem Dach produzieren, können damit ja auch den Pkw laden, sofern die Anlage ausreichend leistungsfähig ist. Laut ADAC wäre es dann realistisch, die Kilowattstunde Strom mit zehn Cent zu kalkulieren, das Pendeln würde somit billig. Dieses Kalkül macht bei Menschen mit relativ langer Fahrstrecke aber nur Sinn, wenn das Fahrzeug tagsüber auch häufig an der Ladesäule hängen kann, sofern die Bürger auf eine teure Ladestation zu Hause verzichten. Bei denen, die nur 15 oder 20 Kilometer am Tag fahren, reicht das Laden am Wochenende oft aus, da E-Autos mit einer Ladung laut ADAC häufig auf eine Reichweite von mehr als 300 Kilometern kommen.