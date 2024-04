97 Prozent Zustimmung der Verdi-Mitglieder Jetzt droht Dauerstreik im NRW-ÖPNV

Düsseldorf · Busse und Straßenbahnen in NRW könnten bald erneut und dann für viele Tage still stehen. So will Verdi insbesondere mehr freie Tage durchsetzen. Die Gewerkschaft gibt sich aber offen für einen Kompromiss in letzter Minute - worauf der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) nun hofft.

10.04.2024 , 17:47 Uhr

Eine mit Plakaten beklebte Straßenbahn in Köln Foto: dpa/Oliver Berg