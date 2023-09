Warenhauskette Bei Real drohen weitere Schließungen

All diese Konzerne werden auch jetzt in Handelskreisen wieder als mögliche Käufer einzelner Real-Häuser gehandelt, wobei sich niemand bisher öffentlich zu möglichen Erwerbsabsichten geäußert hat. In die Karten schauen lassen mag sich niemand – was die Lage für SCP nicht einfacher macht. Dass alle sich zurückhalten, liegt vermutlich auch daran, dass sie sich in den vergangenen Runden die besten Stücke aus dem Real-Kuchen herausgeschnitten haben. Was jetzt übrig geblieben ist, könnte weniger attraktiv sein, weil Vermieter beispielsweise nicht bereit sind, bei den Mieten Nachlässe zu gewähren, weil das Geschäft in diesen Häusern ohnehin schlechter läuft oder weil diese Häuser aus anderen Gründen nicht ins Portfolio eines möglichen Käufers passen.