Waschmaschinenmontage wandert nach Polen ab Bei Miele fallen bis zu 2700 Jobs weg

Die Geschäftsführung begründet die Sparstrategie damit, dass der Wettbewerb immer härter werde. Nach dem Boom der Corona-Jahre sei der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr 2023 um neun Prozent abgerutscht. Die Zahl der verkauften Geräte sei um mehr als das Doppelte gesunken. Anzeichen für „eine baldige Erholung der Märkte“ seien „nicht in Sicht“. Gleichzeitig würden die Kosten wegen anziehender Löhne und höherer Energie- und Materialpreise immer weiter steigen. „Was wir derzeit erleben, ist keine vorübergehende Konjunkturdelle, sondern eine nachhaltige Veränderung der für uns relevanten Rahmenbedingungen, auf die wir uns einstellen müssen“, so die Geschäftsleitung der Miele Gruppe in einer internen Information an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.