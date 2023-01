Flughafen Düsseldorf Bei Gepäckausgabe droht Streik

Nachdem das europaweit tätige Serviceunternehmen Aviapartner den langjährigen Abfertigungsvertrag am Flughafen Düsseldorf verloren hat, könnte nun ein Arbeitskampf bevorstehen. Die Gewerkschaft Verdi kündigt sehr bald Streiks an, sofern nicht schnell geklärt wird, zu welchen Konditionen die 700 Beschäftigten von Aviapartner in Düsseldorf bei ihren künftigen Arbeitgebern übernommen werden. Schon für Freitag dieser Woche (20. Januar) hat Verdi Verhandlungen zu dem Thema angekündigt. „Es braucht jetzt schnell Sicherheit für die Beschäftigten, damit Jobs und Einkommen gesichert werden“, sagt der zuständige Verdi-Sekretär Marvin Reschinsky und ergänzt: „Sollte sich diese Absicherung nicht am Verhandlungstisch erzielen lassen, so stehen dem Flughafen kurzfristig tage- und wochenlange Streiks bevor.“