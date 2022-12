Warenhaus Bei Galeria droht noch mehr Filialen das Aus

So oder so dürften die Horrorzahlen aus dem Szenario der aktuellen Geschäftsführung die ohnehin gebeutelte Belegschaft noch stärker in Sorge versetzen. Gegenwärtig befindet sich Galeria im Schutzschirmverfahren – zum zweiten Mal innerhalb von weniger als zwei Jahren. Teil dieses Verfahrens ist Arndt Geiwitz, der an der Seite des gerichtlich bestellten Sachwalters Frank Kebekus gemeinsam mit der Geschäftsführung die operative Sanierung des Warenhausunternehmens leitet – und dabei auch mit Kandidaten spricht, die für eine Übernahme einer oder mehrerer Filialen infrage kommen. „Status quo ist, dass es mit allen Interessenten, die sich für Engagements an unseren Standorten interessieren, Gespräche mit dem Galeria-Management gibt“, erklärte ein Sprecher von Geiwitz am Dienstag. Einige Gespräche hätten bereits stattgefunden. Zu den Interessenten wie auch zu den Vereinbarungen und den jeweiligen Gesprächsinhalten äußere man sich aber nicht in der Öffentlichkeit.