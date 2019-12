Altersvorsorge : Bei der Lebensversicherung sinken die Überschüsse weiter

Düsseldorf Durch die anhaltend niedrigen Zinsen sind die Aussichten schlecht. Bessere Renditen versprechen nur Produkte mit geringeren Garantien.

Die Perspektiven für die Kunden der Lebensversicherer verschlechtern sich. Im kommenden Jahr dürften die Überschüsse sinken. Grund sind die historisch niedrigen Zinsen. Das zwingt die Versicherer, für Altverträge mit hohen Garantien mehr Rückstellungen zu bilden. „Wir schätzen, dass die Branche in diesem Jahr neun Milliarden Euro in die sogenannte Zinszusatzreserve einzahlen muss“, sagt Russel Kemwa, Sprecher der Ratingagentur Assekurata. 2018 seien es sechs Milliarden Euro gewesen.

„Die Lebensversicherungsbranche ist weiter in einem desolaten Zustand“, warnte Axel Kleinlein vom Bund der Versicherten (BdV). Dennoch raten Experten nicht generell von einer privaten Rentenversicherung ab. „Wer seine gesetzliche Rente aufstocken möchte, sollte individuell prüfen, ob nicht ein neues Produkt sinnvoll ist, bei dem die Garantien abgesenkt sind. Damit hat er höhere Renditechancen“, sagt Christina Jasmer, Vorständin beim Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler (BDVM). Dabei müsse man den Kunden aber klarmachen, dass sie den Vertrag bis zum Ende durchhalten müssten, weil die noch enthaltenden Garantien in der Regel erst dann fällig würden.

„Für manche, die gar kein Risiko eingehen wollen, kann auch eine klassische Rentenversicherung noch interessant sein“, so Jasmer. Dann müsse man den Kunden erläutern, dass diese Garantie sehr viel Rendite koste. Klassische Policen werden indes kaum noch verkauft. Viele Lebensversicherer haben sie gestrichen oder bieten sie nur noch in der betrieblichen Vorsorge an. Bei den neuen Policen wird in der Regel nur garantiert, dass am Ende der Laufzeit die eingezahlten Beiträge vorhanden sind. Laut Assekurata liegt es sogar im Trend, nur 80 bis 90 Prozent der Beiträge zu garantieren. Das kann für Kunden trotzdem von Vorteil sein. Denn die Aufsicht erlaubt den Unternehmen, bei garantieärmeren Produkten weniger Eigenkapital zu reservieren. Damit können sie mehr Kapital risikoreich anlegen. „Die Kunden tragen mit den neuen Produkten ein höheres Risiko, haben aber auch die Chance auf eine bessere Verzinsung“, heißt es bei Assekurata.