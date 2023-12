Zweiter GDL-Streik in einem Monat GDL darf Gesellschaft nicht erpressen

Umso irritierender ist, wenn Weselsky für die Zeit nach dem 7. Januar längere Streiks angekündigt hat. Aber auch dies können wir etwas gelassener sehen als vor einigen Jahren. Dank immer besserer Digitalnetze bleiben an Streiktagen eben Millionen Büro-Beschäftigte im Homeoffice, dienstliche Treffen werden durch Videokonferenzen ersetzt. Als Ergebnis genau dieser Bürorevolution haben die Bürger, welche eine Anwesenheitspflicht am Arbeitsplatz haben, viel weniger schlimme Staus an Streiktagen bei der Bahn zu befürchten als früher. Ein Streik führt nicht mehr automatisch zu Stauchaos - gut so.