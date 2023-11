Tarifstreit Bei der Bahn droht nun ein Streikwinter

Die Tarifverhandlungen zwischen Deutscher Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL sind bereits nach der zweiten Gesprächsrunde gescheitert. Dies verkündete GDL-Chef Claus Weselsky am Freitag in Berlin nicht ganz unerwartet. Er kündigte an, dass die Gewerkschaft den Bahnverkehr erneut lahmlegen werde, ließ aber erst einmal offen, wann genau die Arbeit niedergelegt wird. „Jetzt drohen - vermutlich wiederholt – mehrtägige Streiks“, sagt dazu Hagen Lesch, Gewerkschaftsexperte des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Er rechnet damit, dass es relativ kurzfristig einen erneuten Warnstreik wie am 16. November geben wird. Ab 7. Dezember sei möglicherweise die Urabstimmung der GDL-Mitglieder beendet, die GDL meint dagegen, eventuell sei die Urabstimmung erst rund um Weihnachten ausgezählt. „Dann könnten mehrtägige Streiks beginnen“ meint Lesch und ergänzt: „Die GDL sieht sich am längeren Hebel, weil wenige Lokführer den ganzen Zugverkehr lahm legen können. Aufhalten kann die GDL jetzt nur öffentlicher Druck.“