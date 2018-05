Berlin: Bei den Exporteuren ist die Euphorie endgültig weg

Berlin Industrie und Exporte fallen nach Ansicht des Münchner Ifo-Instituts vorerst als Stütze der deutschen Konjunktur aus. "Die Industrie schwächelt ein bisschen, von dort sind keine großen Impulse mehr zu erwarten", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. Die Aussichten der Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe hätten sich im Mai erneut etwas eingetrübt. Ähnlich sei es im Außenhandel. "Beim Export ist keine Euphorie mehr zu spüren. Der schwächere Euro spielt hier noch keine große Rolle", so Wohlrabe. Für Schwung sorge derzeit die Inlandsnachfrage. "Vor allem binnenwirtschaftliche Kräfte haben zur Stabilisierung der Wirtschaft beigetragen", betonte Wohlrabe und verwies auf Handel, Bau und Dienstleister.

Die Stimmung in den Chefetagen der Wirtschaft stabilisierte sich im Mai überraschend. Der Geschäftsklima-Index verharrte bei 102,2 Punkten, wie aus der jüngsten Ifo-Umfrage unter rund 9000 Managern hervorgeht. Der Abwärtstrend sei gestoppt, erklärten die Münchener Forscher. Das Barometer war zuvor fünf Mal in Folge gesunken. "Die deutsche Wirtschaft behauptet sich gut in einer schwierigen Weltlage", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.