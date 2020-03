Düsseldorf : Bei den Banken sind viele Filialen vorübergehend geschlossen

Düsseldorf (gw) Deutschlands Banken und Sparkassen garantieren ihren Kunden gegenwärtig weiter den Zugang zu Geldautomaten und SB-Terminals in den Vorräumen der Zweigstellen, doch die Geschäftsräume bleiben wegen der Corona-Krise in vielen Filialen vorübergehend dicht.

Die Commerzbank hat eine Liste mit etwas mehr als 200 von 1000 Filialen veröffentlicht, die noch offen sind; in allen anderen Niederlassungen finde die Kundenberatung telefonisch mit, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage. Die Deutsche Bank hatte bereits mitgeteilt, dass sie wegen der Corona-Krise 200 Filialen vorübergehend schließe. In diesen seien die bisherige Ansprechpartner der Kunden telefonisch erreichbar. Der Rheinische Sparkassen- und Giroverband (RSGV) teilte mit bei den 29 Mitgliedsinstituten des Verbandes seien etwa zwei Drittel der Niederlassungen offen. Ein Sprecher der Sparkasse Köln/Bonn erklärte, aktuell seien von 83 Filialen 30 geschlossen, aus denen Mitarbeiter in anderen Zweigstellen eingesetzt würden.