Chance für Lehrer, Polizisten, Justizbeamte Beamte mit Kindern können in NRW hohe Nachzahlungen erwarten

Die rein finanziell größte Bescherung für viele Beamte findet dieses Jahr schon Ende November statt, sofern sie Kinder haben. Weil das Land rückwirkend zum 1. Januar die bisherigen Familienzuschläge nun auch noch um einen regionalen Aufschlag ergänzt, erhalten Lehrer, Polizisten oder auch Justizbeamte eine häufig sehr hohe Nachzahlung Ende November in einem Paket für die vergangenen elf Monate. Da kommen in Köln und Düsseldorf für einen Beamten bei nur einem Kind immerhin 4549,16 Euro an zusätzlichem Bruttogehalt zusammen, bei zwei Kindern sind es 10.170,93 Euro. „Da werden sich einige wundern“, sagt ein Insider im Finanzministerium.