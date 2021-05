Kommentar zum erneuten Scheitern vor Gericht : Bayer muss seinen Albtraum beenden

Leverkusen Der Fünf-Punkte-Plan des Vorstands im Kampf gegen die Glyphosat-Klagen ist ein Ausdruck der Hilflosigkeit. Die Monsanto-Strategie ist gescheitert. Wie lange will der Konzern noch daran festhalten?

Es sollte eine Hochzeit im Chemie-Himmel werden: Mit der Übernahme von Monsanto wollte Bayer 2018 nichts weniger als der Ernährer der Welt werden, zugleich wollte sich das im globalen Maßstab mittlere Pharmaunternehmen aus Leverkusen vor einer Übernahme schützen. Doch aus der Traumhochzeit wurde ein Albtraum, der nicht enden will. Denn nicht digitale Landwirtschaft und innovative Saaten bestimmen Bayers Schlagzeilen, sondern immer noch die Klagen von Tausenden Amerikanern, die den Konzern für ihre Krebserkrankung verantwortlich machen. Die Belegschaft leidet am Stellenabbau, die Anleger an der schwindsüchtigen Aktie, die Monsanto-Strategie ist gescheitert.