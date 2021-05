Richter fordert Nachbesserungen : Bayer muss bei Glyphosat- und PCB-Vergleichen nacharbeiten

San Francisco Monsanto und kein Ende: Der US-Richter ist mit dem Vergleichsvorschlag von Bayer zur Beilegung der Glyphosat-Klagen nicht zufrieden und fordert Nachbesserungen. Auch beim Vergleich zu den PCB-Klagen muss Bayer nacharbeiten.

Mit der Übernahme des US-Konzerns Monsanto hat sich Bayer viele Klagen ins Haus geholt. Und noch immer ist kein Ende der Streitigkeiten in Sicht. Denn der kalifornische Richter Vince Chhabria zeigte sich unzufrieden mit den von Bayer vorgelegten Deal zu künftigen Glyphosat-Klagen und forderte Nachbesserungen. Ein Gericht in Los Angeles akzeptiert den Vergleich zu PCB-Fällen nicht.

Dabei geht es vor allem um mögliche künftige Klagen von Nutzern des glyphosathaltigen Mittels Roundup, die Monsanto für ihre Krebserkrankung verantwortlich machen könnten. Richter Vince Chhabria monierte bei einer Anhörung am Mittwoch in San Francisco den geplanten Umgang mit Klagen von Nutzern, bei denen bislang kein Krebs diagnostiziert wurde - und dies womöglich auch für eine längere Zeit nicht wird. Der Richter will damit sicherstellen, dass diese Menschen auch einen finanziellen Ausgleich erhalten werden. Er zeigte sich zudem skeptisch gegenüber dem vorgesehenen medizinischen Überwachungsprogramm.