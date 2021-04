Dividende : Die Bayer AG lädt zur Hauptversammlung 2021 ein

Am 27. April 2021 lädt die Bayer AG zur Hauptversammlung ein. Alle Infos zur virtuellen Hauptversammlung und zur Dividende finden Sie hier.

Wann ist die Bayer-Hauptversammlung 2021?

In diesem Jahr findet die Bayer-Hauptversammlung am 27. April als rein virtuelle Veranstaltung statt. Die Hauptversammlung wird vollständig in Bild und Ton im Internet übertragen. Aktionäre können das Stimmrecht ausschließlich über Briefwahl oder Vollmachtserteilung ausüben.

Wie viel Dividende zahlt die Bayer AG 2021?

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen für das vergangene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 2,00 Euro je dividendenberechtigte Stückaktie vor. Nach der Bayer-Hauptversammlung 2020 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 Euro ausgeschüttet, also 80 Cent mehr als in diesem Jahr.