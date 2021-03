Höhere Renditeziele : Bayer will stärker wachsen

Leverkusen Der Chemiekonzern legt beim Wachstum und den Renditezielen die Latte höher. Den Anlegern gefällt das. Doch der Glyphosat-Streit zieht sich weiter hin: Die Anhörung in den USA wurde auf Mai verschoben.

Bayer-Chef Werner Baumann drückt aufs Gas. In den kommenden Jahren soll der Leverkusener Chemiekonzern sein Wachstum beschleunigen und eine höhere Rentabilität liefern. Alle drei Konzernbereiche sollen zum Erfolg von Bayer in den kommenden Jahren beitragen, erklärte Baumann am Mittwoch vor Investoren. Das Pharmageschäft muss 2024 allerdings eine Delle hinnehmen, da Bayers Blockbuster-Arzneien mit Milliardenumsätzen - der Gerinnungshemmer Xarelto und das Augenmittel Eylea - ihren Patentschutz verlieren. Auch die Glyphosat-Klagewelle in den USA, die sich der Konzern mit der milliardenschweren Monsanto-Übernahme ins Haus geholt hatte, kann noch nicht zu den Akten gelegt werden.