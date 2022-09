Umstrittener Unkrautvernichter : Bayer gewinnt erneut einen Glyphosat-Prozess

Leverkusen Der Chemiekonzern gewinnt zum fünften Mal in Folge einen Prozess um den umstrittenen Unkrautvernichter und sieht sich bestätigt. Die Aktie legt leicht zu. Doch die Klagewelle ist damit noch nicht zu Ende.

Beim juristischen Dauerstreit um den Unkrautvernichter Glyphosat hat Bayer erneut einen Erfolg erzielt. Im Fall Alesi hat eine Jury in einem Gericht im St. Louis County in Missouri ein positives Urteil gefällt, wie der Chemiekonzern am Freitag mitteilte. Das ist der fünfte Sieg in Folge in einem Glyphosat-Prozess. Die Anleger freute es, die Bayer-Aktie legte zeitweise um 1,5 Prozent auf rund 52 Euro zu. Vom Stand vor der Monsanto-Übernahme (100 Euro) oder gar ihrem Rekordwert (140 Euro) bleibt sie weit entfernt.