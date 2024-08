Quartalsbilanz Bayers Gewinn schrumpft deutlich

Die Reaktionen blieben verhalten – vermutlich, weil Bayer mit seinen Zahlen die Erwartungen der Analysten übertraf und der Optimismus von Konzernchef Bill Anderson den Investoren ein bisschen Zuversicht verliehen hat. Zu den – aus Börsianer-Sicht – positiven Nachrichten gehört wohl auch der binnen Jahresfrist vollzogene Abbau von 5500 Stellen (davon allein 3200 in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres), der sich wegen der damit verbundenen geplanten Einsparungen von zwei Milliarden Euro pro Jahr ab 2026 am Aktienmarkt positiv wirkt. In welchem Ausmaß sich der Personalbestand in diesem Jahr verringern könnte, wollte Anderson am Dienstag noch nicht sagen. Das Programm Dynamic Shared Ownership (DSO), das Hierarchien abbauen, Bürokratie beseitigen, Strukturen verschlanken und Entscheidungsprozesse beschleunigen soll, läuft jedenfalls plangemäß weiter. „Wir führen das neue Organisationsmodell im gesamten Unternehmen ein, und es geht zügig voran“, so der Bayer-Lenker.