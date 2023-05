Ausgerechnet wegen Glyphosat Bayer-Gewinn bricht ein, Aktie auf Talfahrt

Jetzt schlagen auch die Milliarden-Zahlungen zur Beilegung von Klagen und Streitigkeiten in den USA kräftig ins Kontor: Bayer verbrannte erneut Geld, der freie Cash Flow belief sich auf minus 4,1 Milliarden Euro. „Darin enthalten waren höhere Auszahlungen zur Beilegung von Verfahren im Rahmen der Rechtskomplexe Glyphosat, Dicamba, Essure und insbesondere PCB“, so der Konzern. Das meiste davon sind Altlasten von Monsanto. Und ein Ende der Klagewelle ist nicht in Sicht, auch wenn Bayer nun den Verkauf von Glyphosat an Privatkunden in den USA einstellt.