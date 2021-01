Corona-Krise : Bayer erwägt den Einstieg in die Impfstoff-Produktion

Leverkusen Im Bündnis mit dem Tübinger Unternehmen Curevac wollen die Leverkusener sich offenbar nicht nur am Genehmigungsverfahren und an der Vermarktung beteiligen. Produziert werden könnte in den USA.

Seitdem das Bündnis des Bayer-Kozerns mit dem Tübinger Impfstoff-Produzenten Curevac bekannt ist, wird über das Bündnis diskutiert. Womöglich wird Bayer sich nicht nur mit der Mitarbeit an Studien, der Vorbereitung des Geehmigungsverfahrens und der Vermarktung des Curevac-Corona-Impfstoffes geschehen. Der Leverkusener Konzern könnte auch selbst in die Produktion einsteigen. Eine Aussage von Konzernchef Werner Baumann lässt das näherrücken: „Wir diskutieren mit Curevac und auch mit der Politik und den Behörden, was gemacht werden kann“, sagte Baumann der „Welt am Sonntag“. Er fügte hinzu: „Mit unserem Produktionsnetzwerk in Deutschland und den USA sowie dem entsprechenden zeitlichen Vorlauf wären wir grundsätzlich in der Lage, Impfstoff in größeren Mengen zu produzieren. Dies prüfen wir gerade unter Hochdruck.“

Die Entscheidung darüber soll dem Vernehmen nach in den kommenden Tagen fallen. Produziert werden könnte demnach im US-Werk in Berkeley. Dort wäre nach der Entscheidung des Konzerns dann noch die Genehemigung durch die amerikanische Zulassunsbehörde notwendig. Die Produktion könnte dann in einigen Monaten beginnen. Bayer wollte sich auf Anfrage dazu nicht äußern.

Mit einer Entscheidung für das US-Werk wären die Spekulationen um einen mögliche Impfstoff-Produktion in Wuppertal beendet. Dieses Werk hat Bayer Ende des vergangenen Jahres an das chinesische Biotech-Unternehmens Wuxi verkauft. Die Asiaten könnten in der Anlage, die ursprünglich für die Herstellung des Blutgerinnungsmittels Faktor VIII gedacht war, den Curevac-Impfstoff auch gar nicht herstellen. Wuxi will das Werk in Wuppertal für die Produktion des Vakzims von Astrazeneca nutzen. Der schwedisch-britische Konzern hat bei der europäischen Arzneimittrelagentur EMA einen Antrag auf eine bedingte Zulassung bestellt. Würde der Antrag bewilligt, müsste danach noch die EU-Kommission zustimmen.