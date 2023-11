Nun bricht auch noch der Hoffnungsträger weg Droht Bayer nach Aktienabsturz die Übernahme?

Für Bayer verschärft sich die Krise. Gleich zwei herbe Rückschläge ließen am Montagmorgen die Aktien einbrechen: Sie fiel zeitweise um 19 Prozent auf 33,50 Euro. Das ist der größte Kurssturz seit 32 Jahren. Und dieses Mal geht es nicht nur um die Lasten der Vergangenheit, sondern – was noch ernster ist – wegen eines Pharma-Rückschlags um die fehlende Perspektive für die Zukunft. „Bayer muss mit der Vergangenheit und der Zukunft zugleich kämpfen“, sagte Marc Tüngler, Chef der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). Die Serie der Negativnachrichten reiße einfach nicht ab. „Vielmehr kumulieren sich die Probleme und ziehen den Kurs in die Tiefe.“ Gegenüber seinem Rekordwert im Jahr 2015 hat Bayer demnach über 100 Milliarden Euro an Wert verloren. „Das ist ein Rekord“, so Tüngler.