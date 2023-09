Mittleres Management Bayer-Chef plant Effizienzprogramm

Seit Bill Anderson das Steuer bei Bayer übernommen hat, bereist der neue Chef die Standorte in den USA, in Brasilien und auch in Deutschland. Er schaut sich die Arbeit an und lässt sich berichten. Und er findet, dass das Ganze manchmal schneller und unkomplizierter gehen könnte. Mehr Innovation, weniger Administration, das war schon das Credo von Vorvorgänger Marijn Dekkers. Nun bereitet Anderson offenbar konkret ein Effizienzprogramm vor, wie die Agentur Reuters von Insidern erfahren haben will. Bevor Bayer eine neue Struktur bekomme, werde Anderson zunächst ein Programm für Bürokratieabbau und mehr Effizienz auflegen, hieß es.