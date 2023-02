Der oder die Neue soll von außen kommen Bayer-Aktionäre fordern raschen Chefwechsel

Auch in Deutschland wächst der Druck auf Baumann und Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann. Die Fondsgesellschaft Union Investment, die 1,4 Prozent an Bayer hält, fordert eine rasche Entscheidung: „Wir arbeiten zwar nicht mit Aktivisten zusammen und haben eine längerfristige Perspektive. Aber Aktivisten können, gerade auch wenn sie öffentlichen Druck aufbauen, den Vorstand und Aufsichtsrat aufrütteln“, sagte Fondsmangaer Markus Manns. „Bei der CEO-Nachfolge gilt: Je früher, desto besser!“ Auch Manns spricht sich für einen Externen aus: „Ein externer Nachfolger oder eine externe Nachfolgerin hätte den Charme, Bayers Probleme ohne Altlasten und unvoreingenommen analysieren zu können, und könnte frischen Wind und neue Ideen in die Organisation bringen.“ Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Aktionärsvereinigung DSW, hält die Forderung der Aktivisten für „Säbelrasseln“, wie er sagt. „Es ist doch völlig klar: Der neue Bayer-Chef muss ein Externer sein, sonst wird Bayer nicht zur Ruhe komme. Jeder interne Kandidat hätte den Makel, ein potenzieller Bewahrer zu sein. Das aber weiß der Aufsichtsratschef.“