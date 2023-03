Immobilienmarkt Bauzinsen hoch - Preise sinken

Und darum sieht so mancher sogar noch weiter steigende Hypothekenkonditionen in nächster Zukunft und sinkende Preise für Häuser und Wohnungen. „Fünf Prozent bis Jahresende sind keine Schwarzmalerei, sondern eine realistische Prognose“, sagte jüngst Max Herbst, Gründer der FMH-Finanzberatung. Die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale sei größer als die Probleme der Banken. Andere glauben, dass die Unsicherheit über den weiteren Kurs der Notenbanken die Bauzinsen in den kommenden Monaten auch schwanken lassen könnte. Auch da werden Käufer dann vorsichtiger, was wiederum dafür spricht, dass die Preise in manchen Regionen noch weiter sinken könnten.