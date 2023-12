Immobilien Bauzinsen gehen zurück – was Bauherren wissen sollten

Seit Beginn des vergangenen Jahres sind die Bauzinsen in Deutschland kontinuierlich gestiegen. Im Januar 2022 kostete nach Angaben des Statistikportals Statista ein Darlehen mit zehnjähriger zinsbung im Schnitt ein Prozent Zinsen, im November 2023 waren es dann mehr als vier Prozent. Doch in den vergangenen Wochen ist der Anstieg gebremst worden. Die Consultingfirma Barkow (Düsseldorf) hat ermittelt, dass derzeit ein Darlehen über zehn Jahre Laufzeit 3,58 Prozent an Zinsen kostet. Ein halber Prozentpunkt weniger bei einem Kredit von 300.000 Euro beispielsweise bedeutet einen Zinsunterschied von 1500 Euro im Jahr für Kreditkunden. Ein Grund für diese Entwicklung sind die jüngsten Inflationsdaten in den USA, die auch den Zins für zehnjährige Bundesanleihen sinken ließen. Und der ist immer noch der maßgebliche Faktor für die Entwicklung der Bauzinsen.