Bauverbands-Präsident Rüdiger Otto „Der Bund muss das Bauen stärker fördern“

Otto Alles, was wir momentan erleben, ist durch die Politik so vorgegeben. Die Fördermaßnahmen sind alle eingeschränkt worden, seither geht der Markt nach unten. Die Förderung muss wieder aufgenommen werden, beispielsweise durch verbilligte Kredite bei Effizienzhäusern. Ein Einfamilienhaus kostet derzeit etwa 450.000 Euro. Davon sollten Kreditnehmer dann 150.000 bis 200.000 Euro zu einem vergünstigten Zins von etwa 1,8 Prozent finanzieren können und dann den Rest mit 3,5 bis vier Prozent. Da ist man aber schon an der Grenze dessen, was sich jemand leisten kann. Wenn es noch teurer wird, bauen die Leute nicht mehr, sondern sie mieten. Das ist ein Riesenproblem für die Baubranche. Wir kommen in eine schwierige Lage, wenn in der Politik nicht schnell was passiert.