Präsident des Fußball-Oberligisten SV Straelen Bauunternehmer Hermann Tecklenburg stellt Insolvenzantrag

Ein Schock für die Baubranche, die knapp 140 Beschäftigten der Gruppe und die niederrheinische Kleinstadt Straelen: Der Bauunternehmer Hermann Tecklenburg ist zahlungsunfähig. Das Unternehmen will am Mittwochmorgen beim Amtsgericht Kleve einen Insolvenzantrag stellen – für die Tecklenburg GmbH sowie die Tecklenburg Projektentwicklungs GmbH und zwei weitere Projektgesellschaften in Dortmund und Ratingen. Ziel sei es, das Unternehmen weiterzuführen und sämtliche Bauprojekte fertigzustellen, erklärt Tecklenburg. Als vorläufiger Insolvenzverwalter war zuletzt nach Informationen unserer Redaktion unter anderem Holger Rhode aus der Düsseldorfer Kanzlei Görg im Gespräch.