Präsident des Fußball-Oberligisten SV Straelen Bauunternehmer Tecklenburg stellt Insolvenzantrag

Ein Schock für die Baubranche in der Region, die knapp 140 Beschäftigten des Konzerns und die niederrheinische Kleinstadt Straelen mit ihren rund 16.000 Einwohnern: Der Bauunternehmer Hermann Tecklenburg ist zahlungsunfähig. Das Unternehmen hat am Mittwochmorgen beim Amtsgericht Kleve einen Insolvenzantrag gestellt – für die Tecklenburg GmbH und die Tecklenburg Projektentwicklungs GmbH sowie zwei weitere Projektgesellschaften in Dortmund (IG Dortmund Eastgate GmbH & Co. KG) und Ratingen (IG Ratingen Wallstraße GmbH & Co. KG.). Ziel sei es, das Unternehmen weiterzuführen und sämtliche Bauprojekte fertigzustellen, erklärt Tecklenburg. Das Amtsgicht Kleve bestellte den Rechtsanwalt Markus Kier aus der Düsseldorfer Kanzlei Piepenburg zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Der sei bereits zur Bestandsaufnahme vor Ort, hieß es am Mittwoch.