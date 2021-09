LBS West und Nord : Bausparkassen aus NRW und Niedersachsen peilen Fusion an

Münster/Hannover Die Landesbausparkassen West und Nord teilten mit, dass sie einen Zusammenschluss prüfen und dass sie eine Absichtserklärung unterzeichnet haben. Eine Fusion beträfe bei der LBS West 549 Vollzeitbeschäftigte, bei der LBS Nord 425.

In der Bausparbranche steht die nächste Fusion an. Die Landesbausparkassen West und Nord teilten am Dienstag in Münster und Hannover mit, dass sie eine Fusion prüfen und dafür eine Absichtserklärung unterschrieben haben. Bei der Immobilienvermittlung machen die Institute schon länger gemeinsame Sache: Ihre Töchter für dieses Geschäft legten sie 2013 zusammen. Die in NRW und Bremen tätige LBS West hat 549 Vollzeitstellen, die LBS Nord 425 - ihr Geschäftsgebiet ist Niedersachsen und Berlin.