Immobilien Baupreise werden weiter steigen

Es ist für viele potenziell Bauwillige ein Hoffnungsschimmer in Zeiten, in denen alle stöhnen und diskutieren darüber, ob Wohneigentum für die breite Masse noch erschwinglich ist und wie der Staat dabei helfen kann. In Zeiten, in denen auch die Bauzinsen nach der Zinserhöhungswelle so stark gestiegen sind, in denen die Baupreise hoch, Grundstücke rar und Eigenkapitaldecken dünn sind.