Materialpreise gehen kaum zurück : Baupreise steigen in diesem Jahr weiter

Düsseldorf Der Zentralverband des Baugewerbes sagt eine Steigerung um vier Prozent voraus. So manchen privaten Bauherren trifft das hart. Bei den Preisen für Holz, Stahl und anderen Baustoffen entspannt sich die Lage nur langsam.

Ein Grund dafür bleiben die hohen Materialpreise. Beispielsweise beim Holz, wo sich der Preis nach Pakleppas Angaben im vergangenen Jahr verdoppelt hat. Seit Jahresbeginn ist der Anstieg gedämpft, aber das macht die Lage für Bauherren nur unwesentlich besser. Dass Zimmer- und Holzbauarbeiten beispielsweise so viel teurer geworden sind, liegt an der unverändert hohen Nachfrage nach Bauholz durch große Abnehmerländer wie die USA und China. Beide Länder kaufen in Europa in großem Stil – die Amerikaner, weil deren Einfuhrzölle die aus dem Nachbarland Kanada stammende Ware deutlich verteuert haben; die Chinesen, weil ihr vorrangiger Lieferant Russland Rundholz 2022 nicht exportieren will, um Arbeitsplätze in der eigenen Forstwirtschaft zu sichern und in heimische Holz verarbeitende Betriebe zu investieren. Somit decken sich die Asiaten auch stärker in Europa ein. Dazu kommt, dass das Angebot kleiner geworden ist, weil es durch die Borkenkäferplage mehr Schadholz in Europa gibt. „Das kann man zwar problemlos verwenden, aber da, wo es sichtbar ist, wollen es viele Kunden nicht haben“, so Pakleppa.