Stärkster Anstieg seit 51 Jahren : Baupreise in Deutschland schießen in die Höhe

Baupreise in Deutschland schießen in die Höhe

Wiesbaden Die große Nachfrage nach Baumaterialien hat die Baupreise im August explodieren lassen. Einen derart starken Anstieg bei den Kosten für den Neubau von Wohnungen gab es zuletzt 1970.

Der Neubau von Wohnungen in Deutschland hat sich im August so stark verteuert wie seit 1970 nicht mehr. Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude lagen um 12,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Ein stärkerer Anstieg wurde den Angaben zufolge zuletzt im November 1970 mit 13,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gemessen.