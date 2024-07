Immobilienwirtschaft Warum die Baupreise langsamer steigen

Man sollte sich davor hüten, zu glauben, dass die Baupreise in nächster Zeit weiter deutlich zurückgehen. Zwar rechnet so manches Bauunternehmen für das laufende Jahr noch mit leicht sinkenden Kosten, aber das bedeutet nach teils extremen Preissteigerungen in den Jahren 2022 und 2023 keine durchgreifende Entspannung mehr. Im März hat das Statistische Bundesamt die Teuerung bei den Baustoffen beziffert. Demnach stiegen vor allem die Preise für mineralische Baustoffe gegenüber der Zeit vor der Energiekrise gewaltig: Kalk und gebrannter Gips verteuerten sich um rund zwei Drittel, Zement um mehr als die Hälfte. Die Preise für Fliesen und Dachziegel kletterten um knapp 40 Prozent. Auf der anderen Seite wurde Holz je nach Art, Beschaffenheit und Verwendungszweck zwischen 16 und 28 Prozent billiger.