Steigende Umsätze erwartet : Bauindustrie geht mit vollen Auftragsbüchern ins Jahr 2020

Die Bauindustrie in Deutschland erwartet nach einem starken Jahr auch 2020 steigende Umsätze. (Symbol). Foto: dpa/Markus Scholz

Wiesbaden/Berlin Der Bauboom sorgt in der Branche für beste Geschäfte. Die Auftragsbücher sind weiterhin prall gefüllt. Allerdings gibt es erste Anzeichen für eine Abschwächung des Wachstums.

Die Bauindustrie in Deutschland erwartet nach einem starken Jahr auch 2020 steigende Umsätze. „Für dieses Jahr gehen wir nach wie vor von einem nominalen Umsatzwachstum von 5,5 Prozent aus“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Dieter Babiel, am Dienstag. Bereinigt um Preissteigerungen rechnet die Branche mit 1,4 Prozent Plus.