Wohnungen NRW-Baupreise im Februar um 2,9 Prozent gestiegen

Vertreter der nordrhein-westfälischen Bauindustrie haben jüngst im Gespräch mit unserer Redaktion daran erinnert, dass die Baupreise für Wohngebäude in NRW in den vergangenen beiden Jahren um mehr als 23 Prozent gestiegen seien. Binnen vier Jahren beträgt das Plus etwa ein Drittel. Und wer jetzt von Entspannung spricht, weil 2,9 Prozent Preisplus deutlich weniger seien als beispielsweise die 13 Prozent Anstieg im Februar 2023, sollte sich noch einmal den Basiseffekt von damals vor Augen halten. Denn der damalige Vergleichsmonat, also der Februar 2022, war der letzte vor dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Der Preisanstieg war damals also umso eklatanter, er schwächte sich in den Folgemonaten wegen dieses Basis­effekts ab.