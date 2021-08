Statistisches Bundesamt : Baubranche mit Auftragsplus, Umsatzminus und Materialmangel

Berlin Der Materialmangel und die dadurch steigenden Einkaufspreise sorgten dafür, dass der Umsatz trotz voller Auftragsbücher um rund drei Prozent sank. Auch in den nächsten Monaten blieben die Aussichten deshalb gedämpft.

Die deutsche Baubranche hat im ersten Halbjahr trotz Corona-Krise sein Auftragspolster gestärkt. Von Januar bis Juni sammelten die Betriebe nominal 4,8 Prozent mehr Bestellungen ein als vor einem Jahr, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Dabei fielen allerdings auch die wegen der Lieferengpässe deutlich gestiegenen Preise ins Gewicht. Denn inflationsbereinigt lag der reale Auftragseingang nur 0,8 Prozent im Plus. Der Umsatz im Bauhauptgewerbe sank in Betrieben mit mindestens 20 Beschäftigten im ersten Halbjahr um gut drei Prozent auf 41,3 Milliarden Euro, wie der Bauverband ZDB erklärte. "Wegen der Probleme in der Materialbeschaffung und deutlichen Preiserhöhungen beim Einkauf bleiben die Aussichten in den nächsten Monaten gedämpft", sagte ZDB-Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa.