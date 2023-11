50. Martinsmahl der NRW-Bauindustrie Baubranche fordert mehr Tempo in Behörden

In der Immobilienbranche herrscht Katerstimmung. Steigende Zinsen machen Kredite teurer, Banken werden vorsichtiger. Baufirmen leiden unter der Knappheit von Rohstoffen und Fachkräften sowie schleppenden Genehmigungen. Projektentwickler gehen in die Knie und hinterlassen in den Städten hässliche Investitionsruinen. Laut Ifo-Institut leidet fast jeder zweite Betrieb im Wohnungsbau unter Auftragsmangel. Jedes zehnte Unternehmen meldet Finanzierungsschwierigkeiten. Nebenbei muss die Branche die Wärmewende meistern. Das ist der Hintergrund, vor dem sich am Dienstag die Bauindustrie NRW zum 50. Martinsmahl in Düsseldorf traf – die Männer traditionell im Smoking, die Frauen im Cocktailkleid. Ministerpräsident Hendrik Wüst beschwor einmal mehr den Industriestandort NRW. Evonik-Chef Christian Kullmann, Westenergie-Chefin Katharina Reiche und Arndt Kirchhoff, Präsident von Unternehmer NRW, schauten auf die trübe Lage. „Vom Wirtschaftswunderland zur Großbaustelle Deutschland“ lautete das Motto.