Branche in Sorge Alarmstimmung in der deutschen Bauwirtschaft

Die neuen Zahlen verstärken die Sorgen in einer Branche, die unter steigenden Zinsen, der damit verbundenen Zurückhaltung potenzieller Bauherren und Käuferinnen sowie den extrem hohen Baukosten leidet. Unter solchen Vorzeichen war es zuletzt kein Wunder, dass am Bau mit der stärkste Verzug herrscht, wenn es um das pünktliche Bezahlen von Rechnungen geht. Am Bau in Nordrhein-Westfalen beispielsweise lag der Zahlungsverzug mit 13,6 Tagen zuletzt etwa 50 Prozent über dem durchschnittlichen Verzug für alle Branchen, wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform jüngst unserer Redaktion vorgerechnet hatte. „Viele Bauunternehmen haben Probleme, ihre Rechnungen zu bezahlen“, sagte damals Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Wirtschaftsforschung bei Creditreform.