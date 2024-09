Chemiebranche BASF will Agrarsparte an die Börse bringen

Der weltgrößte Chemiekonzern BASF will seine Agrarsparte an die Börse bringen. Das kündigte Vorstandschef Markus Kamieth bei der Präsentation der neuen Strategie des DAX-Konzerns in Ludwigshafen an. Bis 2027 soll das Geschäft in separate Gesellschaften ausgegliedert werden. Anschließend sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, um mittelfristig einen Minderheitsanteil an der Sparte an die Börse zu bringen.