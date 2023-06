Kinderärzte und Krankenkassen alarmiert In NRW mehr Kinder mit Adipositas als in Bayern

Kinder in Nordrhein-Westfalen haben zunehmend mit starker Fettleibigkeit zu kämpfen: Waren im Jahr 2011 erst 74.500 Kinder im Alter bis 14 Jahre krankhaft übergewichtig, so ist ihre Zahl zuletzt auf 97.300 gestiegen, was einem Anstieg von rund 31 Prozent entspricht. Das geht aus dem unveröffentlichten Arztreport der Barmer-Krankenkasse vor, der unserer Redaktion vorliegt. „Der Anteil an Kindern mit Adipositas hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen. Im Verlauf der Corona-Pandemie hat sich diese Entwicklung allerdings beschleunigt“, sagt Heiner Beckmann, Chef der Barmer in NRW. Die aktuellen Zahlen stammen aus 2021, eine Entspannung ist aber nicht in Sicht: „Es ist zu befürchten, dass sich der steigende Trend der vergangenen Jahre fortsetzen wird“, so Beckmann.