Banken Bankhaus HSBC schrumpft in Düsseldorf weiter

(gw) Der seit Monaten erwartete Verkauf des Geschäfts mit vermögenden Privatkunden durch das Bankhaus HSBC nimmt Formen an. Im Umfeld des Unternehmens wurden am Freitag Informationen bestätigt, denen zufolge die niederländische ABN Amro die Sparte übernehmen will. Darüber hatte zunächst die „Börsenzeitung“ berichtet. Wie viel die Niederländer für das Private Banking in Düsseldorf bezahlen wollen, ist noch offen.