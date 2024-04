Geldwirtschaft Bankhaus HSBC droht in Düsseldorf weiter zu schrumpfen

In den 2010er-Jahren, als das Bankhaus noch unter dem traditionsreichen Namen HSBC Trinkaus & Burkhardt in der Öffentlichkeit präsent war, verkündete die damalige Führungsspitze des Düsseldorfer Unternehmens eine Mittelstandsoffensive. In deren Zuge wuchs das Personal der Bank damals bis auf etwa 3000 Beschäftigte. Doch das ist Jahre her. Heute sind bei der Bank nach deren eigenen Angaben noch 2400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Und der Name HSBC Deutschland signalisiert, dass das deutsche Geschäft längst eines unter dem Dach der global agierenden britischen HSBC ist, eine Niederlassung der in Paris ansässigen HSBC Continental Europa.