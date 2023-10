Geldwirtschaft Banken werden bei Krediten zurückhaltender

Generell treffen Hürden bei Kreditvergaben kleine und mittlere Unternehmen stärker als die Großen einer Branche. „Die können sich Geld beispielsweise über Anleihen auch am Kapitalmarkt besorgen“, so Klaus Wohlrabe. Dafür müssen sie zwar auch deutlich höhere Zinsen an Investoren zahlen als in der Niedrigzinsphase, aber die Anleihe ist am Ende immer noch die günstigere Variante. Und: „Der Handlungsspielraum für die Unternehmen ist dabei größer als beim Kredit“, erklärt Wohlrabe.