Verbraucherschützer warnen : Banken und Sparkassen erhöhen den Dispozins

München Banken und Sparkassen erhöhen den Dispozins. Verbraucherschützer erwarten, dass dadurch viele Menschen in finanzielle Not geraten werden.

Zahlreiche Banken und Sparkassen in Deutschland haben die Zinsen für Dispo- und Überziehungskredite zuletzt angehoben. Laut einer Auswertung des Finanzvergleichsportals „Biallo“ erhöhten in jüngster Zeit 264 von 1167 untersuchten Finanzinstituten den Dispozins, wie die „Süddeutsche Zeitung“ („SZ“) in ihrer Dienstagsausgabe berichtet. Der durchschnittliche Dispozins liegt demnach inzwischen bei 10,07 Prozent, vor einem Jahr waren es noch 9,99 Prozent.