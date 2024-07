Geplante Gesetzesänderung zu Mini-PV-Anlagen Ab wann sich ein Balkonkraftwerk lohnt

Im Vergleich zur großen PV-Anlage auf dem Dach erhält man für die Mini-PV-Anlage auf dem Balkon keine Einspeisevergütung, da vergleichsweise wenig Strom erzeugt wird, der in das öffentliche Netz fließt. Auch lohnt sich ein Heimspeicher bei Mini-Solaranlagen in der Regel nicht. Es ist also wichtig, dass möglichst viel von dem erzeugten Strom direkt genutzt wird. Am besten also tagsüber kochen, Computer oder Waschmaschine nutzen. In der Praxis ist es allerdings kaum machbar, den Solarstrom immer komplett zu verbrauchen, wenn er entsteht.