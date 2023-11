GDL-Tarifstreit Auch an Weihnachten drohen eventuell Bahnstreiks

Während die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) am Donnerstag große Teile des Bahnverkehrs mit ihrem erst am Dienstag angekündigten Warnstreik lahmlegte, drohte GDL-Chef Claus Weselsky indirekt auch schon mit Streiks rund um Weihnachten. Einen von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) vorgeschlagenen „Weihnachtsfrieden“ lehne er ab, sagte er. Bislang habe die GDL nie an Weihnachten gestreikt. „Aber ich lasse mich da nicht auf einen Tag festlegen“, stellte der 64-Jährige klar.