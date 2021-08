Welche Züge trotzdem fahren : Bahnstreik: Tipps für Pendler in NRW

Der RRX zwischen Köln, Düsseldorf, Essen und Dortmund wird trotz Streik weiter fahren- Abellio ist der Betreiber. Foto: dpa/Marius Becker

Ab Donnerstag bestreikt die GDL das dritte Mal in drei Wochen den Personenverkehr der Bahn, nun aber direkt für fünf Tage. Spartickets können nun flexibel genutzt werden, aber Abos bei VRR und VRS werden nicht erstattet. Das Gute: Sehr viele Züge in NRW werden doch unterwegs sein.

Ab Donnerstag früh um zwei Uhr bis Montagnacht kommende Woche bestreikt die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) wieder die Personenzüge der Deutschen Bahn. Ab 7. September, Dienstag geht der Konzern wieder von einem normalen Verkehr aus. Wir erklären, was Bürger wissen müssen.

Fallen alle Fernzüge aus? Nein, die Bahn geht davon aus, dass rund ein Viertel der Fernstrecken bedient werden. Dies bedeutet konkret, dass ab Düsseldorf oder Köln alle wichtigen Ziele wie Hamburg, Berlin, Paris (per Thalys) München und Stuttgart regelmäßig erreichbar sein werden. Damit die Züge nicht zu voll werden, rät der Konzern dazu, auf nicht unbedingt notwendige Reisen an den fünf Streiktagen zu verzichten.



Wo ist die Bahn kulant? Alle schon gebuchten Fahrkarten für Fernstrecken, die vom Streik betroffen sind, behalten ihre Gültigkeit. Sie können zwischen dem 30. August bis inklusive 17. September flexibel genutzt werden. Damit hat die DB den Zeitraum für flexibles Reisen auf insgesamt 19 Tage ausgedehnt. Bei Sparpreisen und Super Sparpreisen wurde die Zugbindung aufgehoben. Dies bedeutet konkret, dass die Fahrgäste die freie Wahl des Zuges haben, obwohl sie ein verbilligtes Sparticket gekauft hatten. Die Bahn ergänzt, dass auch alle anderen Züge statt ICEs genutzt werden können. Fahrgäste können ihre Tickets in der Streikzeit auch stornieren und erhalten laut Bahn ihr Geld zurück.



Gibt es Ausweichmöglichkeiten? Lufthansa kündigte an, größere Flugzeuge einzusetzen innerhalb Deutschlands. Teuer wird es trotzdem: Am Donnerstag und Sonntag kostet beim Lufthansa-Ableger Eurowings kein Ticket von Düsseldorf nach München unter 200 Euro, deutlich günstiger ist es nur Samstags mit 105 Euro. Nach Berlin liegen die Preise meist bei 180 Euro, doch Sonntags ist auch ein Ticket für 90 Euro erhältlich.

Wie sieht es mit dem Nahverkehr in NRW aus? Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) geht davon aus, dass rund 70 Prozent der Regionalzüge und der S-Bahnen in seinem Gebiet fahren werden. Der Grund ist, dass die Wettbewerber der Bahn wie Abellio oder Keolis jeweils erklärt haben, dass ihre Züge vom Streik bei der Bahn nicht betroffen sein werden. Außerdem geht die Bahn davon aus, dass auch ihre regionalen Züge zu rund 40 Prozent fahren. Beim VRS werden zwar alle S-Bahnen von DB Regio betrieben, was zu relativ vielen Ausfällen führen könnte, aber sehr viele Regionalzüge werden ja von Wettbewerbern gefahren.

Wie informiere ich mich am besten? Bei Bahn.de und in der App der Bahn lassen sich die angebotenen Fernzüge finden. Für NRW wird es einen Ersatzfahrplan geben, der dann laut Bahn auch digital aufrufbar sein wird. Außerdem können Kunden die Abfahrten jedes Bahnhofs finden, indem sie bei Google den Namen der Stadt sowie „HBF“ und Reiseauskunft eingeben.

Die App „Bahnhof Live“ ist auch ein gutes Angebot, weil sie eigentlich auch alle Abfahrten zeigt nach Eingabe des jeweiligen Bahnhofes.

Welche Regionalbahnen fahren praktisch sicher? Die DB-Wettbewerber betreiben 27 der 40 Regionalzugsrouten, die den VRR tangieren. Abellio fährt den RE1 von Aachen über Köln, Düsseldorf Dortmund bis Hamm – er könnte ICE-Züge ersetzen. Weitere Routen von Konkurrenten sind der RE3 von Düsseldorf nach Hamm, der RE5 von Wesel nach Koblenz, der RE6 von Köln-Bonn nach Minden, der RE7 von Krefeld nach Rheine, der RE10 von Kleve nach Düsseldorf, der RE11 von Düsseldorf nach Kassel, der RE13 von Venlo nach Hamm und der RE49 von Wesel nach Wuppertal, außerdem die RB31 von Xanten nach Duis­burg und die RB35 von Mönchengladbach nach Gelsenkirchen.

Welche S-Bahnen fahren praktisch sicher? Bei den Wettbewerbern fahren die S2 (Essen–Dortmund), die S3 (Oberhausen–Hattingen), die S7 (Solingen–Wuppertal), die S9 (Haltern–Wuppertal) und die S28 (Kaarst–Mettmann). Umgekehrt fährt DB Regio in NRW diese Routen, die aber wohl teilweise auch weiterfahren werden: S1 (Solingen–Dortmund), S4 (Dortmund–Unna), S5/S8 (Mönchengladbach–Dortmund), S6 (Köln–Essen), S11 (Flughafen Düsseldorf–Bergisch Gladbach) und S68 (Langenfeld–Wuppertal).

Erhalten Abonnenten bei den Verkehrsverbünden einen Teil ihrer Monatsgebühr zurück? VRR und VRS erklären, es gäbe keine Erstattungen. Man versuche, die Fahrgäste früh über Einschränkungen zu informieren, außerdem handele es sich um Abos in einem Verbund und nicht nur auf einer Strecke, so der VRS. „Das ist aus Sicht der Fahrgäste bedauerlich“, sagt Lothar Ebbers, Presssprecher von Pro Bahn NRW, „aber es stimmt ja, dass die Verbünde den Verkehr keineswegs ganz beendet haben und dass es viele Ausweichmöglichkeiten gibt.“

Was sorgt für Entlastung? Hunderttausende Mitarbeiter in Unternehmen und staatlichen Organisationen wie auch den Ministerien in Düsseldorf werden wohl ins Home-Office gehen, um sich das mühevolle Pendeln zu ersparen. „Während der Pandemie haben wir gelernt, auch mehr Aufgaben von zu Hause aus zu erledigen“,sagt ein Henkel-Manager, „da liegt es nahe, am Streiktagen zu Hause zu bleiben.“ Außerdem wurde von Donnerstag bis Montag sehr schönes Wetter angesagt. Da könnte man auch einmal auf einer längeren Route das Fahrrad oder E-Bike nehmen oder einfach einen freien Tag einlegen.